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19:50, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Ведущая шоу о готовке назвала редкостным говном получившееся в выпуске блюдо

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская спортсменка и телеведущая, ведущая кулинарного шоу «Дерзкая готовка» на YouTube Ляйсан Утяшева назвала редкостным говном блюдо, приготовленное в одном из выпусков. Об этом она высказалась в интервью для YouTube-канала «Влобушкинъ».

Утяшева заявила, что худшим блюдом оказался борщ, который она приготовила вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. «Редкостное говно получилось. Мы с ней попробовали и такие: "Нет, это плохо"», — раскрыла телеведущая.

При этом спортсменка отметила, что беседа с Медведевой показалась ей интересной.

Ранее Утяшева высмеяла заголовки СМИ о себе. Ведущая заявила, что не воспринимает всерьез оскорбительные материалы о ней. Она подчеркнула, что «просто наслаждается талантом авторов».

До этого спортсменка рассказала о постыдном случае во время концерта ее супруга, юмориста Павла Воли. По словам Утяшевой, зрительница, сидевшая рядом с ней, пристыдила гимнастку во время выступления Воли, в котором часто упоминалось название женского полового органа.

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