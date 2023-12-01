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17:28, 1 декабря 2023Забота о себе

Врач призвала с осторожностью употреблять в пищу популярный сезонный фрукт

Эндокринолог Зухра Павлова призвала с осторожностью употреблять в пищу мандарины

Фото: Unsplash

Мандарины повышают кислотность желудочного сока, поэтому злоупотреблять ими не стоит, предупредила эндокринолог, профессор Зухра Павлова. С осторожностью употреблять этот популярный сезонный фрукт она призвалав своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что в манадаринах много витамина А и С, поэтому их надо употреблять в пищу для здоровья кожи, зубов, глаз и укрепления иммунитета. Также, по словам врача, этот фрукт обладает жаропонижающим свойством, а содержащийся в нем антиоксидант гесперидин входит в состав лекарств для лечения отеков и даже варикоза. Павлова отметила, что некоторые ученые уверяют, что этот фрукт, благодаря веществу синефрин в составе, позволяет сдерживать выработку «плохого» холестерина.

Мякоть фрукта на 87 процентов состоит из воды, на 7 процентов — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура

Зухра Павловаврач-эндокринолог
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В то же время эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять мандаринами из-за того, что они являются сильным аллергеном. К тому же, по словам врача, этот фрукт повышает кислотность желудочного сока, что может навредить пациентам с гастритом и язвой. Кроме того, сок мандарина может испортить зубную эмаль, поэтому после их употребления стоит прополоскать рот водой, добавила Павлова. «Мандарины содержат мало калорий, но много сахара. Поэтому в день можно съедать не более пяти штук — и не разом. Также фрукты следует есть после основного приема пищи, так как они провоцируют аппетит», — подытожила она.

Ранее Павлова предупредила, что жареный бекон на завтрак вредит здоровью и фигуре. По ее словам, этот продукт содержит большое количество так называемых конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение.

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      Алиса Дмитриева
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