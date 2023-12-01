Желающим найти работу посоветовали врать на собеседовании о трех вещах

Кадровый специалист Бонни Дилбер посоветовала желающим найти работу людям врать на собеседовании о трех вещах. На ее ролик в TikTok, опубликованный в середине ноября, Indy100 обратило внимание 28 ноября.

Дилбер рекомендовала не говорить на собеседовании правду о плохих отношениях с предыдущим начальником или коллегами. «Все, что они в таком случае услышат, — это то, что вы сложный человек. Вместо этого скажите что-то вроде: "Все в порядке, но мне хотелось бы столкнуться с новыми вызовами"», — сказала эксперт.

Она отметила, что большинство людей хотят устроиться на какую-то работу из-за зарплаты и других преимуществ. Однако на собеседовании не стоит этого признавать, подчеркнула Дилбер. По ее словам, соискателю следует заявить потенциальному работодателю, что ему интересна миссия компании и что он хорошо впишется в организацию.

Еще одной вещью, относительно которой следует лгать на собеседованиях, Дилбер назвала планы соискателя на будущее. «Когда вас спрашивают о планах на следующие пять лет, говорите, что вы планируете работать в этой компании», — рекомендовала специалист.

В заключение Дилбер указала, что рекрутеры осознают, что соискателей зачастую интересуют в работе зарплата и другие преимущества. «Если у вас недостаточно критического мышления, чтобы понимать, что подобные вещи не понравятся работодателю, тогда кадровому сотруднику будет сложно продвинуть вас дальше в процессе найма», — пояснила она.

Ранее TikTok-блогерша раскрыла способ получить ответ от любого работодателя. Девушка заявила, что использовала для составления резюме чат-бот ChatGPT, и ее пригласили на собеседования все компании, в которые она отправляла заявку.