Живущие в России финны оказались в трудной ситуации из-за закрытия границ

Iltalehti: живущим в России финнам теперь значительно сложнее ездить на родину

Гражданам Финляндии, находящимся в России, стало значительно труднее приезжать на родину из-за закрытия границы между странами. Об этом изданию Iltalehti рассказал финский предприниматель Ян Хави, который вместе с семьей живет в Санкт-Петербурге.

По его словам, все контрольно-пропускные пункты (КПП) на финско-российской границе закрыты. При этом попасть в страну через Эстонию на автомобиле тоже невозможно, поскольку машины с российскими номерами отказываются пропускать, посетовал Хави.

Он сообщил, что по будням ездит на работу в Финляндию, а в Петербурге проводит выходные, однако теперь ему приходится выбирать между работой и семьей. «Правительство Финляндии предоставило нам выбор: либо работа, либо любовь. В этом случае выигрывает семья», — подчеркнул Хави.

Ранее стало известно, что многие финны остались без работы из-за отсутствия российских туристов. Отмечалось, что в развитие развлекательной, торговой и логистической инфраструктуры страны были вложены сотни миллионов долларов, но теперь она разрушена.