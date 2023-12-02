Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 2 декабря 2023Мир

Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля (ЦАХАЛ) штурмует деревни и города на Западном берегу реки Иордан. Об этом информирует Al Jazeera.

Как уточняется, израильские войска проводят рейды и штурмуют города Дженин, Калькилья и Хеврон. Также проводятся операции в населенных пунктах, расположенных в окрестностях Наблуса и Сальфита.

19 ноября армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Как отмечалось, подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона.

При этом израильские военные атаковали Дженин с нескольких направлений с применением тяжелой военной техники и бульдозеров. Как утверждали местные жители, одной из главных целей являлся лагерь беженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о тайных переговорах Герасимова и Залужного о мире в обход Зеленского. Что обсуждают военачальники?

      Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев

      Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении уголовного дела

      Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу реки Иордан

      Россияне увидели важную для себя миссию

      В Польше пригрозили проблемами из-за Украины

      Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра

      В Госдуме предложили способ борьбы с фиктивными разводами ради детских пособий

      На Украине разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники

      Звезду «Гардемаринов» не пустили на шоу Малахова из-за кепки с флагом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости