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08:56, 2 декабря 2023Экономика

Экономист назвал предпосылки для укрепления рубля в декабре

Экономист Перепелица: курс доллара и евро составит 90 и 98 рублей в декабре
СюжетКурс доллара:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Курс доллара и евро будет колебаться в декабре возле отметок в 90 рублей и 98 рублей соответственною Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» предоставил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Однако если Банк России на заседании 15 декабря решит еще поднять ключевую ставку, стоит ждать укрепления курса рубля до 88 и 96 рублей за доллар и евро соответственно», — уточнил экономист. По его мнению, ЦБ РФ вероятнее всего решит сохранить ключевую ставку на текущих 15 процентах.

«В декабре укреплению курса рубля могло бы способствовать повышение цен на нефть за счет недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Против российской валюты может сыграть увеличение оттока капитала из страны. Лучше дождаться решения Банка России. Так как после него рубль может немного укрепиться, если ставку все-таки решат поднять», — объяснил Перепелица.

Ранее стало известно, что Банк России с января 2024 года возобновит операции на внутреннем валютном рынке. По расчетам властей, это позволит укрепить рубль.

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      Александра Синицына
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