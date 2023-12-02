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07:25, 2 декабря 2023Интернет и СМИ

Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев

Highland Radio: ирландец в маске запугал беженцев из Украины злобными криками

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В ирландской деревне Фалкарр местный житель запугал прибывших из Украины беженцев. Надев маску, ирландец встал возле дома, где проживали иностранцы, и издавал злобные крики, сообщает Highland Radio.

«Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "вон, вон, вон"», — указано в статье.

По словам одной из жительниц деревни, поступок мужчины поверг приезжих украинцев в ужас. Уточняется, что инцидентом заинтересовалась полиция.

Ранее сообщалось, что в Польше 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали двое украинских граждан. Они стали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности.

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      Александра Синицына
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