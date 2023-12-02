Подполковник итальянской армии Филомени: конфликт на Украине стал поражением США

Конфликт на Украине стал провалом политики США. С таким заявлением выступил подполковник итальянской армии в отставке и автор книги «Умереть за НАТО» Фабио Филомени, его цитирует РИА Новости.

«Для США украинская ситуация — очередное поражение, НАТО провалилась в Афганистане, Ливии, во многих районах», — сказал военный, добавив, что у западных союзников Киева появились сомнения насчет установки украинского лидера Владимира Зеленского о недопустимости переговоров с Россией до ее военного поражения.

Офицер отметил, что США и Европа вскоре начнут «менять свои позиции и подходы», но уже сейчас им необходимо думать о дипломатическом решении украинского конфликта.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предсказал распад НАТО через пять-десять лет. Он отметил, что Соединенные Штаты и Канаду мало интересует благополучие европейских членов политического блока, а сам он стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.