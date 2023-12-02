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19:08, 2 декабря 2023Культура

Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце

Киркоров заявил, что кольцо на безымянном пальце является красивым украшением

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров объяснил появление кольца на безымянном пальце. Слова артиста приводит «Пятый канал».

Артист подчеркнул, что кольцо является красивым украшением. «Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — заявил певец.

Ранее Филиппа Киркорова заметили с обручальным кольцом во время посещения премии «Золотой граммофон 2023». На вопрос журналиста, является ли кольцо обручальным, артист ответил положительно. «Да! А вы только опомнились?» — сказал исполнитель.

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      Варвара Кошечкина
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