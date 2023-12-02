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00:11, 3 декабря 2023Мир

Нетаньяху предостерег «Хезболла» от уничтожения Ливана

Нетаньяху: эскалация со стороны «Хезболла» приведет к уничтожению Ливана
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Эскалация со стороны шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может привести к уничтожению Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил политик, израильская сторона противостоит дейстиям «Хезболла» на севере страны. Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «уничтожает террористические отряды и боеприпасы, оттесняет бойцов дальше от границы». «Мы продолжим поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге», — подчеркнул он.

Если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то «уничтожит Ливан своими руками», предостерег он.

Ранее Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям.

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      Марина Совина
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