На Украине предупредили о последствиях «захвата» Крыма

Полковник СБУ Стариков: ВСУ в Крыму встретят сопротивление миллиона партизан

В случае гипотетического захвата Крыма Вооруженные силы Украины (ВСУ) встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан. О последствиях предупредил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

«Мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», — заявил бывший разведчик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву будет трудно вернуть Донбасс из-за настроя его жителей. Он усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Украины. По его мнению, ситуация с Крымом обстоит проще, потому что там не было боевых действий.