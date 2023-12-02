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04:46, 2 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о последствиях «захвата» Крыма

Полковник СБУ Стариков: ВСУ в Крыму встретят сопротивление миллиона партизан

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В случае гипотетического захвата Крыма Вооруженные силы Украины (ВСУ) встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан. О последствиях предупредил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

«Мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», — заявил бывший разведчик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву будет трудно вернуть Донбасс из-за настроя его жителей. Он усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Украины. По его мнению, ситуация с Крымом обстоит проще, потому что там не было боевых действий.

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      Марина Совина
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