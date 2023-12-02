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14:38, 2 декабря 2023Силовые структуры

Напавшему с ножом на прохожих в Норильске избрали меру пресечения

СК: напавшего с ножом на прохожих в Норильске поместили под стражу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Напавшего с ножом на прохожих в Норильске поместили под стражу, сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю.

Судебное решение было вынесено 2 декабря. На помещение под стражу обвиняемого настаивали представители следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Имя обвиняемого не раскрывается, уточняется лишь, что это 30-летний житель Норильска. От его действий пострадали женщина, получившая ранение в спину, 63-летний мужчина (получил травму головы) и еще один житель города (ему нанесли удары в шею и спину).

При этом нападение на возрастного мужчину произошло в подъезде дома, в котором живет обвиняемый, уточнили местные следователи. Перед покушением подсудимый вооружился двумя карабинами. Всех потерпевших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

О начале розыска в Норильске нападавшего с ножом на прохожих стало известно 30 ноября. Сообщалось, что в тот день неизвестный злоумышленник совершил не менее двух нападений в районе Талнах.

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      Анатолий Акулов
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