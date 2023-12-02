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13:26, 2 декабря 2023Мир

Папа Римский предложил перенаправить военные расходы на борьбу с голодом

Папа Римский предложил перенаправить военные расходы на фонд борьбы с голодом

Фото: Massimiliano Migliorato / Globallookpress.com

Средства, которые задействованы в военной промышленности, необходимо перенаправить на борьбу с мировым голодом. Об этом заявил Папа Римский Франциск, его слова приводит ТАСС.

Такое предложение понтифик выдвинул в своей речи, написанной для выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. «Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата», — процитировал слова Папы Римского государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Сам понтифик не смог присутствовать на мероприятии из-за проблем со здоровьем. В конце ноября Франциск сделал заявление, что не сможет выступить из окна Апостольского дворца из-за воспаления легких.

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      Варвара Кошечкина
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