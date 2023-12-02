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21:44, 2 декабря 2023Спорт

«Пари Нижний Новгород» вырвал победу у «Урала» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Урал» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» вырвал победу у «Урала» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Никиты Каккоева. Желтую карточку получил полузащитник хозяев Мамаду Майга, а также защитник гостей Силвие Бегич.

«Пари НН» имеет в активе 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 19 очками идет на 12 месте.

В следующем туре 8 декабря екатеринбуржцы встретятся в гостях со столичным «Локомотивом». «Пари НН» днем позднее в гостях сыграет с лидером чемпионата «Зенитом».

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