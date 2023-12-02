Посольство России в США прокомментировало 200-летие доктрины Монро

Посольство России: США стремятся вбить клин между Россией и Латинской Америкой

США стремятся бесперспективно вбить клин в отношениях между Россией и Латинской Америкой. Об этом заявили в комментарии посольства России в США по случаю 200-летия «доктрины Монро», передает ТАСС.

«В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. А администрации следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро"», — отметили в посольстве.

Как подчеркнули дипломаты, подход США в отношениях с Латинской Америкой является «анахронизмом», и американские политические элиты продолжают «по инерции» смотреть на регион как на собственный «задний двор».

Доктрина Монро — декларация президента США Джеймса Монро, объявившая в 1823 году принцип «Америка для американцев». Целью данного документа было предостеречь европейские империи, входившие в Священный союз, от вторжения в Латинскую Америку и подавления революционных режимов.

Позже концепция сменила свое значение и стала символизировать политику недопуска других стран в дела западного полушария и вмешательство США в дела государств Карибского бассейна и Центральной Америки. Доктрину Монро принято считать одним из основополагающих принципов внешней политики США.

Ранее конгрессвумен Мария Эльвира Салазар заявила, что Россия, КНР и Иран планируют вытеснить США в Латинской Америке и занять доминирующее положение в западном полушарии. Парламентарий готовит законопроект к 200-летней годовщине доктрины Монро, принятой в 1823 году и ограничившей право любой другой, кроме США, державы вступать в военный союз со странами в западном полушарии и размещать там свои войска.