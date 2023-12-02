Разведка Израиля заявила о тупике в переговорах с ХАМАС о перемирии

Глава «Моссада» по указу Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара

Глава «Моссада» по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, так как переговоры с движением ХАМАС о возобновлении перемирия «зашли в тупик». Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад».

Ранее стало известно, что Израиль и группировка ХАМАС продолжают переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается на странице МИД Катара.

«МИД подтверждает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами продолжаются с целью восстановления перемирия», — указали в ведомстве.