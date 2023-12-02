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16:42, 2 декабря 2023Мир

Разведка Израиля заявила о тупике в переговорах с ХАМАС о перемирии

Глава «Моссада» по указу Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава «Моссада» по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, так как переговоры с движением ХАМАС о возобновлении перемирия «зашли в тупик». Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад».

Ранее стало известно, что Израиль и группировка ХАМАС продолжают переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается на странице МИД Катара.

«МИД подтверждает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами продолжаются с целью восстановления перемирия», — указали в ведомстве.

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      Максим Габриелян
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