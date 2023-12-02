Экс-глава ЦРУ Петрус: контрнаступление ВСУ провалилось из-за «линии Суровикина»

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус рассказал, почему контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело неудачу. Об этом он высказался на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», мероприятие транслировала газета The Washington Post на своем YouTube-канале.

Петрус назвал причину провала контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинское командование недооценило «линию Суровикина» — российское оборонное сооружение на левом берегу Днепра.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — отметил экс-глава ЦРУ.

Кроме того, Киев столкнулся с нехваткой необходимого вооружения.

Ранее во Франции признали стойкость России к последствиям конфликта с Украиной. Французская газета Le Monde отметила, что российским военным удалось закрепиться на «линии Суровикина».