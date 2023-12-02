Экс-глава ЦРУ назвал причину провала контрнаступления ВСУ
Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус рассказал, почему контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело неудачу. Об этом он высказался на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», мероприятие транслировала газета The Washington Post на своем YouTube-канале.
Петрус назвал причину провала контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинское командование недооценило «линию Суровикина» — российское оборонное сооружение на левом берегу Днепра.
«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — отметил экс-глава ЦРУ.
Кроме того, Киев столкнулся с нехваткой необходимого вооружения.
Ранее во Франции признали стойкость России к последствиям конфликта с Украиной. Французская газета Le Monde отметила, что российским военным удалось закрепиться на «линии Суровикина».