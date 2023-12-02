Роспотребнадзор опроверг лихорадку денге у прибывшего в Россию пассажира

Роспотребнадзор: у прибывшего из Шри-Ланки пассажира лихорадка Денге не выявлена

Данные о прибывшем в «Шереметьево» из Шри-Ланки пассажире с признаками лихорадки денге не соответствуют действительности, у больного выявили грипп. Опровержение опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство уточнило, что после осмотра и лабораторных исследований особо опасные инфекции у больного, в том числе лихорадка Денге, у него грипп.

Пассажирам рейса Шри-Ланка – Москва, прибывшего в аэропорт Шереметьево 29 ноября рекомендовали при появлении признаков острых респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что у пассажира рейса российской авиакомпании из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву заподозрили лихорадку денге. До окончания рейса больного мужчину отсадили от попутчиков, а по прибытии осмотрели и вывели из самолета.