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14:55, 2 декабря 2023Культура

Российская поп-звезда удалила свой клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ

Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский известный поп-исполнитель Сергей Лазарев удалил со своего сайта и YouTube клип на песню «Так красиво» после обвинения со стороны Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

До недавнего времени видео, снятое в 2017 году, было доступно всем желающим на сайте певца, а также в его официальном аккаунте на YouTube. Однако сейчас при нажатии на ссылку у большинства пользователей высвечивается надпись «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом».

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за два показа этого клипа в августе и сентябре 2023 года.

Поводом для обвинения в пропаганде движения ЛГБТ (запрещенная экстремистская организация) стали фрагменты клипа, где женские руки «ласкают друг друга», уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В свою очередь, в Роскомнадзоре увидели в таком поведении демонстрацию «нетрадиционных сексуальных отношений».

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