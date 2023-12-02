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05:40, 2 декабря 2023Россия

Российские дроны уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

МО: дроны ВДВ России уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника в развалинах домов в одном из населенных пунктов и скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов поразили противника в укрытиях.

В ходе атаки десантники уничтожили два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска. Военнослужащим удалось улучшить позиции, отразив три попытки ВСУ атаковать российские подразделения, уточнили в Минобороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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