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12:25, 2 декабря 2023Россия

Российские войска отразили 14 атак ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные с 25 ноября по 2 декабря отразили 14 атак со стороны Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, на запорожском направлении велась активная оборона российских военных, в ходе которой были отражены многочисленные атаки ВСУ. В частности, действия противника не увенчались успехом вблизи поселений Работино и Вербовое в Запорожской области.

Кроме того, огневое поражение было нанесено живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантной, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Конашенков пояснил, что это произошло в районе Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области.

В итоге за неделю потери ВСУ составили до 315-ти бойцов. Помимо этого, были уничтожены пять украинских танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и еще пять единиц полевой артиллерии.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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