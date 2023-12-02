Стали известны детали о взрыве кофемолки в руках российского ребенка

Взорвавшуюся в руках ребенка в Забайкалье кофемолку минировали враги его семьи

Взорвавшуюся в руках ребенка в Балее в Забайкальском крае кофемолку заминировали «враги его семьи». Эти подробности сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, россиянин нашел на улице выброшенную кофемолку, принес ее домой, отдал проверить сыну, и устройство взорвалось. После взрыва пострадавший потерял кисть.

По данным Baza, таким образом семье пытался отомстить бывший владелец их дома — мужчина требовал от россиян выплатить ему дополнительные 300 тысяч рублей после покупки, но семья отказалась.

Возбуждено уголовное дело о попытке убийства.

17 сентября сообщалось, что в Москве неизвестный заминировал гараж с помощью гранаты. Он зацепил предохранитель от боеприпаса с помощью проволоки и отсоединил его от взрывателя.