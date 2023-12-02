Стало известно об активизации мер по вывозу россиян из сектора Газа

Представительство РФ: меры по эвакуации россиян из сектора Газа возобновлены

Эвакуационные мероприятия по вывозу россиян и членов их семей из сектора Газа возобновлены 2 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

Представители дипломатического ведомства уточнили, что процесс эвакуации граждан из региона активизировали на фоне начавшихся после недельного перемирия боевых действий со стороны израильской армии и радикальной палестинской группировки ХАМАС. При этом эвакуация затронет как россиян, так и «их близких родственников — палестинцев», уточняется в заявлении.

В представительстве РФ подчеркнули, что только за последние сутки от обстрелов пострадали в общей сложности 200 человек. Организация эвакуационных мероприятий будет проходить при содействии сотрудников российских посольств в Каире и Тель-Авиве, а также профильных подразделений МИД и МЧС. В то же время сейчас вывоз граждан осложняется массированными ударами по региону со стороны израильской армии. Под угрозой находят в том числе южные районы Газы, расположенные вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад» сообщила, что переговоры ближневосточной страны с группировкой ХАМАС о возобновлении перемирия в секторе Газа зашли в тупик. На этом фоне представители израильской делегации получили приказ от премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуться из Катара, где проходили обсуждения вопроса.