Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 2 декабря 2023Мир

В Белом доме высказались об атаках ВСУ по российской территории

Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США не одобряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

30 ноября в Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд. По информации издания Baza, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

1 декабря источник в украинских спецслужбах признался, что взрыв в Бурятии был организован Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о тайных переговорах Герасимова и Залужного о мире в обход Зеленского. Что обсуждают военачальники?

      Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

      В США встревожились из-за возможной потери союзника

      Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года

      Раскрыта изнанка съемок порно

      Россияне объяснили желание помогать военным деньгами

      Журналистку в зоне СВО поразили слова бойцов ВСУ о России

      В Херсоне произошли взрывы

      В Белом доме высказались об атаках ВСУ по российской территории

      Синоптики предупредили россиян об аномальном похолодании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости