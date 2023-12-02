В Белом доме высказались об атаках ВСУ по российской территории

Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России

США не одобряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

30 ноября в Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд. По информации издания Baza, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

1 декабря источник в украинских спецслужбах признался, что взрыв в Бурятии был организован Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.