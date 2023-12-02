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13:54, 2 декабря 2023Силовые структуры

В московской полиции прокомментировали рейды в ЛГБТ-клубах

В полиции Москвы рейды в ЛГБТ-клубах назвали общей борьбой с наркотрафиком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рейды в так называемых ЛГБТ-клубах Москвы проводились в рамках общей борьбы с наркотрафиком, то, что их часть 1 декабря прошла в вышеупомянутых заведениях — совпадение, сообщил «Ленте.ру» источник в московской полиции (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Особых заданий по рейдам в ЛГБТ-клубах не было. По итогам проверок обошлось без задержанных, наркотики не обнаружены. Полиция, как утверждается, вела себя корректно.

Источник также отметил, что подобные мероприятия на данный момент не в первых рядах задач полицейских. При этом официально в ГУ МВД по Москве не прокомментировали информацию о рейдах.

Ранее сообщалось, что московские полицейские в ночь на 2 декабря провели массовые рейды в пяти столичных ЛГБТ-клубах под предлогом поиска наркотических средств. Сообщалось, что несколько посетителей были задержаны, но позже отпущены.

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