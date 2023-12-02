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20:52, 2 декабря 2023Мир

В Париже прошла акция в поддержку Донбасса

Ассоциация SOS Donbass организовала в Париже акцию в поддержку Донбасса

Фото: Unsplash

Ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass организовала в Париже акцию под названием «10 лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» в поддержку населения Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты, к которым присоединились граждане Франции, Сербии, Польши и Болгарии, вышли с плакатами «Прекратите мучить Донбасс» и «Прекратите вооружать Украину».

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию, европейцы, которые искренне переживают за них», — приводит агентство слова руководителя SOS Donbass Анну Новикову.

Отмечается, что проукраинские активисты пытались сорвать митинг, выкрикивая антироссийские лозунги, но местная полиция не позволила им помешать проведению акции.

В апреле 2023 года SOS Donbass провела пророссийскую акцию у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе во время встречи глав МИД стран альянса.

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      Виктория Кондратьева
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