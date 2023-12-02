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10:00, 2 декабря 2023Ценности

В США обратили внимание на галстук Карла III на фоне скандала с Грецией

Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с премьером Сунаком

Фото: Peter Dejong / AP

Король Великобритании Карл III надел на конференцию ООН по климату сине-белый галстук с крестом, похожий на расцветку и символику флага Греции. На это обратило внимание Bloomberg.

В американском агентстве подчеркнули, что инцидент произошел на фоне дипломатического скандала между странами из-за скульптуры Парфенона в Британском музее. При этом неясно, пытался ли король своим внешним видом сделать какие-либо заявления.

«Галстук, который сегодня был на его величестве, просто один из его текущей коллекции», — заверил при этом представитель Букингемского дворца. Монарх выступил в указанном галстуке на мероприятии с речью, а впоследствии встретился с британским премьером Риши Сунаком.

Спор, о котором идет речь, разгорелся в конце ноября. Сунак тогда отменил запланированную встречу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и обвинил его в нарушении обещания не использовать визит в Лондон как попытку заявить о необходимости вернуть скульптуры из Парфенона в Грецию. Мицотакис, в свою очередь, был раздосадован и сбит с толку решением британского правительства.

В 2021 году премьер Греции, выступая на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО, потребовал у Великобритании вернуть шедевры Парфенона, вывезенные из страны в 19-м веке.

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      Варвара Кошечкина
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