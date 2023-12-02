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02:35, 2 декабря 2023Интернет и СМИ

В США встревожились из-за возможной потери союзника

NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка влияния США

Фото: Ronen Zvulin / Reuters

«Морализаторская» политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем и его переходу на сторону Китая. Об этом заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

Как отметил эксперт, после 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, в результате чего Вашингтон не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершает ошибки в борьбе со своим упадком. Причину этого он видит в «интоксикации элит морализаторством, которая произошла после окончания холодной войны.

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Федяшин указал на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого США отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. В качестве примера он напомнил об активном участим Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а также о расширении БРИКС. «Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?», — тревожится ученый.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на палестинское движение ХАМАС вину за возобновление боев в Газе. По его словам, оно совершило «чудовищный теракт» в Иерусалиме и начало ракетные обстрелы еще до завершения паузы.

В свою очередь, власти сектора Газа обвинили США в возобновлении операции Израиля в анклаве, так как стране дали «зеленый свет на возобновление военных действий без соблюдения правил ведения войны и норм международного права, в том числе гуманитарного».

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      Марина Совина
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