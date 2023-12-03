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12:46, 3 декабря 2023Спорт

Глава UFC критически отозвался о сделке PFL и Bellator

Глава UFC Уайт о сделке PFL и Bellator: одна дерьмовая организация купила другую

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт критически отозвался о сделке промоушенов Professional Fighting League (PFL) и Bellator. Он поделился мнением во время пресс-конференции UFC Fight Night 233, запись которой доступна на YouTube-канале организации.

«Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и которую никто не смотрит, покупает другую такую же дерьмовую организацию», — такой фразой он описал слияние промоушенов, пожелав им удачи.

20 ноября PFL объявила о приобретении Bellator. Основатель PFL Донн Дэвис заявил Financial Times, что сделка полностью изменит ситуацию в мире смешанных единоборств (MMA).

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после UFC.

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      Андрей Стрельцов
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