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13:14, 3 декабря 2023Россия

Группа МЧС провела еще 133 россиянина через КПП «Рафах»

МЧС: еще 133 россиянина провели через КПП «Рафах»

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Еще 133 россиянина провели через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом МЧС России написали в своем Telegram-канале.

При этом отмечается, что группа МЧС России в Египте оказывает медицинскую и психологическую помощь эвакуированным. Кроме того, специалисты помогают при оформлении документов, а также обеспечивают людей водой и питанием.

«После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву», — подчеркнули они.

Ранее в ноябре группа МЧС провела 107 россиян через КПП «Рафах».

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

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      Екатерина Ештокина
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