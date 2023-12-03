Группа МЧС провела еще 133 россиянина через КПП «Рафах»

МЧС: еще 133 россиянина провели через КПП «Рафах»

Еще 133 россиянина провели через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом МЧС России написали в своем Telegram-канале.

При этом отмечается, что группа МЧС России в Египте оказывает медицинскую и психологическую помощь эвакуированным. Кроме того, специалисты помогают при оформлении документов, а также обеспечивают людей водой и питанием.

«После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву», — подчеркнули они.

Ранее в ноябре группа МЧС провела 107 россиян через КПП «Рафах».

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.