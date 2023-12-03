Киссинджер в последнем интервью призвал не создавать независимую Палестину

Politico: Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем в жизни интервью призвал не создавать независимую Палестину, поскольку это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Об этом сообщает Politico.

Он отметил, что предпочел бы переговоры между арабским миром и Израилем, так как не видит, чтобы прямые переговоры между Израилем и палестинцами были очень плодотворными.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств, в результате которого одна сторона будет полна решимости свергнуть Израиль», — подчеркнул Киссинджер.

Дипломат добавил, что сегодня требуется более активное участие США, чтобы предотвратить продолжение конфликта.

Экс-госсекретаря США не стало 30 ноября в возрасте 100 лет. Будучи единственным человеком, который когда-либо занимал должность советника по национальной безопасности и госсекретаря одновременно, он осуществлял контроль над внешней политикой США.