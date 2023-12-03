Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков и установил клубный рекорд

Форвард Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков и установил рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым набрал 40 очков в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Форвард отдал 25-ю результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Также на счету Кучерова 15 заброшенных шайб.

30-летний россиянин, который провел в текущем сезоне 24 матча, также побил клубный рекорд по скорости достижения 40 очков. Он превзошел показатель нападающего Стивена Стэмкоса, которому для этого потребовалось 25 игр.

Ранее Кучерова признали первой звездой ноября в НХЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку сезона.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.