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14:44, 3 декабря 2023Спорт

Легионером «Спартака» заинтересовались в Турции

«Фенербахче» подготовит предложение по трансферу форварда «Спартака» Промеса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Турецкий «Фенербахче» заинтересовался в переходе форварда «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает Haber.

По информации источника, стамбульский клуб подготовит официальное предложение московской команде по легионеру и в ближайшие дни отправит его.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах. Нападающий отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также за время карьеры Промес представлял нидерландский «Аякс» и испанскую «Севилью», кроме того, он сыграл 50 матчей за сборную Нидерландов.

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      Дарья Коршунова
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