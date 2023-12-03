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11:45, 3 декабря 2023Россия

Леопард сломал клетку и напал на россиянина-хозяина

В Ставрополье леопард напал на хозяина, ранил его и сбежал

Фото: Unsplash

В Ставропольском крае леопард напал на хозяина, ранил его и сбежал. Об этом сообщил «Подъем» в Telegram-канале.

По сведениям издания, хищник жил у россиянина на протяжении семи лет — его подарили на день рождения. Однако накануне зверь из Ставрополья повел себя странно: он сломал клетку, накинулся на владельца, перебрался к соседям на участок и сидел на дереве до приезда сотрудников полиции.

Спасать жителей от опасного животного вызвались 57 силовиков и сотрудников экстренных служб. Когда леопард спускался, один из оперативников выстрелил в него шесть раз, но не попал. Хищник скрылся в лесу, однако там его застрелили.

У его хозяина рваные раны головы и уха. Мужчина отказался от госпитализации. Сейчас ставропольские следователи начали выяснять, было ли у него разрешение на содержание дикого зверя.

Ранее сообщалось, что в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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      Анна Щербакова
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