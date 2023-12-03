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20:52, 3 декабря 2023Россия

Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

Минобороны предложило внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министерство обороны России захотело изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Проект документа о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта.

Минобороны решило усовершенствовать «требования к состоянию здоровья» тех, кто встает на воинский учет, призывается на военную службу или на военные сборы, заключает контракты с ведомством, а также поступает в мобилизационный людской резерв.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу также 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.

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