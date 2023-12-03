Момент аварии с участием Басты попал на видео в Петербурге

Опубликовано видео аварии с участием Басты после концерта в Петербурге

В сети появилось видео аварии, в которую попал рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта в Санкт-Петербурге. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как два автомобиля сталкиваются, из-за чего один из них вылетает с проезжей части на тротуар.

Уточняется, что инцидент с участием черного Maybach, в котором ехал артист, и Kia произошел на Южной дороге. Вскоре после ДТП Вакуленко покинул место происшествия. В результате никто не пострадал.

Ранее представители Басты уточнили, что рэпер сидел на заднем сидении Maybach в момент аварии. После нее он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.