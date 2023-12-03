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14:16, 3 декабря 2023Интернет и СМИ

Отравление жены Буданова связали с попыткой Зеленского усилить власть

Weekly Blitz: отравление Будановой может быть попыткой Зеленского усилить власть

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отравление жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны может быть связано с попыткой украинского лидера Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом пишет портал Weekly Blitz.

«Совершенно очевидно, что череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране, назначенных на март 2024 года», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что данное обстоятельство свидетельствует об обострении закулисной борьбы внутри высшего руководства страны и глубоких противоречиях между главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и Будановым.

В статье также отвергается идея о том, что отравление могло быть организовано Москвой.

Ранее подобное предположение также опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что попытки возложить ответственность на Россию со стороны Украины привычны. «Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию», — заметил Песков.

28 ноября стало известно об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления и назвал главной гипотезу о причастности России к отравлению жены Буданова.

В свою очередь, глава ГУР Минобороны Украины неоднократно рассказывал, что пережил серию покушений — всего, по его словам, их было около десяти.

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      Варвара Кошечкина
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