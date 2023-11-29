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13:09, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле ответили на обвинения Украины в отравлении жены главы ГУР Буданова

Песков прокомментировал обвинения Украины в отравлении жены главы ГУР Буданова
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытки возложить ответственность на Россию со стороны Украины привычны. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения в причастности к отравлению супруги руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает РИА Новости.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию», — заявил Песков.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления и назвал главной гипотезу о причастности России к отравлению жены Буданова.

В свою очередь, Буданов неоднократно рассказывал прессе, что пережил серию покушений — всего, по его словам, их было около десяти. Чтобы обезопасить свою жизнь, он изменил свои привычки. В частности, он практически не покидает офис, где круглые сутки играет классическая музыка с целью защиты от возможной прослушки.

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      Алевтина Запольская
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