Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Сенатор Пушков: изменение психологии конфликта на Украине исходит от Запада

Изменение психологии конфликта на территории Украины исходит от самого Запада как непосредственного участника событий. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «подготовке к плохим новостям с Украины».

До этого Столтенберг в беседе с немецким телеканалом ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к плохим новостям с Украины.

«Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», — написал российский сенатор.

Пушков отметил, что еще полгода назад трудно было представить признание от Запада, что «конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону». Происходящее вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

Ранее обозреватель из Польши Влодек Калета рассказал, что Киев заявляет об успехах на фронте, однако ситуация сложная и имеет тенденцию к ухудшению.