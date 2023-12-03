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10:53, 3 декабря 2023Россия

Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Сенатор Пушков: изменение психологии конфликта на Украине исходит от Запада

Фото: Johanna Geron / Reuters

Изменение психологии конфликта на территории Украины исходит от самого Запада как непосредственного участника событий. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «подготовке к плохим новостям с Украины».

До этого Столтенберг в беседе с немецким телеканалом ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к плохим новостям с Украины.

«Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», — написал российский сенатор.

Пушков отметил, что еще полгода назад трудно было представить признание от Запада, что «конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону». Происходящее вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

Ранее обозреватель из Польши Влодек Калета рассказал, что Киев заявляет об успехах на фронте, однако ситуация сложная и имеет тенденцию к ухудшению.

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      Анна Щербакова
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