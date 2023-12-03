Назван новый лучший друг Зеленского на Западе

The Guardian назвал канцлера Германии Шольца новым лучшим другом Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нашел нового лучшего друга на Западе в лице канцлера Германии Олафа Шольца. Так считает автор статьи в The Guardian Саймон Тисдалл.

По его мнению, немецкий политик возглавил западную поддержку Украины в конфликте против России, сменив в этом качестве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который прежде хвастливо называл себя лучшим другом Зеленского. Германия объявила, что в 2024 году выделит для ВСУ восемь миллиардов евро.

«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — отмечает автор статьи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил согласие с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте для Украины сложилась патовая ситуация. «Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день», — сказал Кличко.

По словам Кличко, власти могли бы в эйфории лгать украинскому народу и партнерам, но делать это вечно невозможно, поэтому Залужный правильно поступил, а критика со стороны украинских политиков в его адрес ошибочна.