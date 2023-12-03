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05:22, 3 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили о штрафе за кражу снега

Адвокат Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с участка соседей

Фото: Unsplash

Адвокат Надежда Колотович заявила, что привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или забирать его у соседей грозит проблемами с законом. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Юрист объяснила, что садоводы нередко используют снег для укутывания посадок, поэтому могут взять его у соседей. Ответственность за это действие не предусмотрена, однако пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом размером в 500 рублей.

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«А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти», — предупредила эксперт.

Колотович добавила, что переброска снега со своего участка на соседний может считаться самоуправством. Согласно статье 19.1 КОАП, за такие действия россиянин может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил снижать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при одном условии. В частности, если управляющая компания плохо убрала снег на придомовой территории.

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      Марина Совина
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