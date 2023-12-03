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18:09, 3 декабря 2023Россия

В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

Школьников из дагестанского Советского отправили учиться в строительные вагоны

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьников из дагестанского села Советское отправили учиться в строительные вагоны. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, в основном здании образовательного учреждения опасно находится: там обваливается потолок и протекает крыша.

Школа в Советском была построена еще в 1967 году. За почти 60 лет здание пришло в плачевное состояние. Сейчас уроки проводят в строительных вагончиках — их оборудовали в школьном дворе. В них учителя и дети мерзнут зимой и изнывают от жары летом — пребывать долго в таких условиях проблемно.

Вопрос о строительстве новой школы в Советском стоит еще с 2016-го. Власти Дагестана выделили 10,5 миллиона рублей на решение вопроса, однако подрядчик не выполнил задачу — денежные средства вернулись в бюджет.

Ранее сообщалось, что в колымском поселке Олы в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока.

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      Анна Щербакова
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