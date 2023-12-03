Бизнесмен Дотком заявил, что жена Зеленского Елена мечтает о нормальной жизни

Предприниматель из Германии и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком соцсети X удивился словам первой леди Украины Елены Зеленской о ее муже Владимире Зеленском.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — задался он вопросом.

По мнению бизнесмена, более 600 тысяч украинцев лишились жизни из-за того, что глава государства не сдержал предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок. «Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сказала супруга политика.

Ранее президент Украины объяснил отказ от проведения выборов мнением украинцев, которые считают это опасным и бессмысленным. Зеленский назвал президентскую работу очень сложной. Однако он не может представить свой уход с должности главы государства.

