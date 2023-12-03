Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 3 декабря 2023Мир

В Германии удивились словам Елены Зеленской о муже

Бизнесмен Дотком заявил, что жена Зеленского Елена мечтает о нормальной жизни
Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Предприниматель из Германии и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком соцсети X удивился словам первой леди Украины Елены Зеленской о ее муже Владимире Зеленском.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — задался он вопросом.

По мнению бизнесмена, более 600 тысяч украинцев лишились жизни из-за того, что глава государства не сдержал предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок. «Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сказала супруга политика.

Ранее президент Украины объяснил отказ от проведения выборов мнением украинцев, которые считают это опасным и бессмысленным. Зеленский назвал президентскую работу очень сложной. Однако он не может представить свой уход с должности главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рэпер Баста попал в аварию после концерта в Петербурге

      Британский миллиардер отказался от инвестиций в Virgin Galactic

      Зеленский обратился к украинцам по поводу воздушных тревог

      Во Франции предрекли поражение Украины в конфликте с Россией

      Украина не пустила в командировку в США еще трех депутатов от партии Порошенко

      В Германии удивились словам Елены Зеленской о муже

      ВВС Израиля выпустили авиабомбы по Дамаску

      В США сочли фантазией заявления о вступлении Украины в НАТО

      Военное крыло ХАМАС выпустило ракеты по Тель-Авиву

      В Венгрии заявили о нежелании участвовать в разборках Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости