В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

Журналист Репке: Запад не может победить Россию на Украине в военном плане

Западные страны не могут победить РФ на Украине в военном плане. На неспособность превзойти Россию указал немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X.

«Коллективный Запад кажется невежественным. Если мы не победим Россию в военном отношении на Украине, через несколько лет нам придется сражаться с ней на земле НАТО. И мы не побеждаем Россию в военном отношении на Украине, но проигрываем эту войну», — написал он.

Ранее журналист заявил, что у украинской армии нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества. По его мнению, Киеву нужно поставить как можно больше средств радиоэлектронной борьбы, так как из-за большого количества дронов-камикадзе российская сторона готова поражать любые цели, даже незначительные.