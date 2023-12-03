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17:57, 3 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

Журналист Репке: Запад не может победить Россию на Украине в военном плане

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны не могут победить РФ на Украине в военном плане. На неспособность превзойти Россию указал немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X.

«Коллективный Запад кажется невежественным. Если мы не победим Россию в военном отношении на Украине, через несколько лет нам придется сражаться с ней на земле НАТО. И мы не побеждаем Россию в военном отношении на Украине, но проигрываем эту войну», — написал он.

Ранее журналист заявил, что у украинской армии нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества. По его мнению, Киеву нужно поставить как можно больше средств радиоэлектронной борьбы, так как из-за большого количества дронов-камикадзе российская сторона готова поражать любые цели, даже незначительные.

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      Семен Александров
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