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19:08, 3 декабря 2023Россия

В Госдуме объяснили невозможность введения налога на бездетность

Депутат Останина: в России нет условий для введения налога на бездетность

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила невозможность введения налога на бездетность. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

По словам депутата, в современной России нет условий, которые бы позволяли установить упомянутый налог. Останина подчеркнула, что перед введением такой меры государство должно предоставить каждому гражданину работу и жилье.

«Если бы депутат Федоров параллельно с введением налога на бездетность вышел с инициативой о создании первого рабочего места для молодых специалистов с достойной заработной платой, ввел закон о предоставлении социального жилья молодой семье и другие блага, что были в советское время, возможно, этот законопроект можно было бы рассматривать. Сейчас мы живем в абсолютно другом обществе, совершенно другом государстве при ином отношении к молодежи и поддержании молодой семьи», — пояснила она.

Ранее в Госдуме высказались об идее вернуть налог на бездетность. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб убеждена, что возвращение налога на бездетность в России недопустимо.

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      Екатерина Ештокина
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