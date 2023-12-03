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15:24, 3 декабря 2023Россия

В Москве школьница спрыгнула с третьего этажа из-за запрета пойти к подруге

14-летняя школьница спрыгнула с третьего этажа в московском районе Сокол

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве в районе Сокол школьница спрыгнула с третьего этажа из-за запрета матери пойти к подруге, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что накануне случившегося у 14-летней девочки с ее родительницей произошел конфликт. Так, школьница хотела вместо занятий встретиться с подругой, а в ответ на запрет матери заперлась в комнате.

Затем, как пишет издание, девочка решила сбежать, выпрыгнув в окно и приземлившись в сугроб. При этом, по ее словам, она почувствовала боль в спине, но не обратила на нее внимание.

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Уточняется, что в гостях девочка рассказала историю побега, после чего мать подруги отвезла ее в полицию. Помимо этого, девочке вызвали скорую и госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом. Среди прочего семью подростка могут поставить на учет.

Ранее в декабре глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить случай с травмированием ребенка на уроке физкультуры. Речь шла о случае, произошедшем в школе города Златоуста. Девочка получила перелом ноги во время занятий спортом, однако учителя не стали отпускать ее к врачу и не вызвали медиков.

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      Екатерина Ештокина
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