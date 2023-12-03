В немецком аэропорту опрокинулся бизнес-джет

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет опрокинулся на заднюю часть из-за снега

В аэропорту Мюнхена (Германия) бизнес-джет австрийской компании Bairline опрокинулся на заднюю часть. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел из-за налипшего на корпус самолета снега. К настоящему времени самолет возвращен в исходное положение.

Агентство отмечает, что вылеты самолетов из Мюнхенского аэропорта приостановлены до утра воскресенья, 3 декабря. Причина — сильный снегопад.

Ранее газета Hindustan Times написала, что супружеская пара подралась в самолете европейской авиакомпании Lufthansa и сорвала рейс.