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20:26, 3 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе осудили блогера из Китая за съемку работы ПВО

В Одессе осудили китайского блогера Ван Цзысянь за съемку работы ПВО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Китайского блогера Ван Цзысянь осудили в Одессе за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

По данным издания, Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. При этом уточняется, что его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.

Известно, что Цзысянь несколько раз осуществлял съемку из окна своей квартиры и опубликовал видео на YouTube, указав подробности о месте, времени видеосъемки, характеристиках звуков, поражении цели и последствиях.

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Кроме того, в суде отметили, что все ролики позволяют идентифицировать местоположение огневых групп ВСУ, а также количество и вид применяемой техники.

Сообщается, что обвиняемый признал вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (370 тысяч рублей).

Ранее в Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных. Митинг проходил возле городской администрации Киева. На нем прозвучали требования к властям о возвращении домой срочников и мобилизованных, находящихся на фронте с февраля 2022-го.

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      Екатерина Ештокина
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