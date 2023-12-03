Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 3 декабря 2023Мир

В США рассказали о единственном исходе переговоров Украины и России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: переговоры по Украине закончатся капитуляцией Киева

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Единственный исход переговоров России и Украины — это капитуляция Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

Экс-аналитик заявил, что сейчас для России самое удачное время для проведения переговоров, потому что российская армия не проигрывает на поле боя и не несет катастрофических потерь. Он отметил, что российская экономика работает на полном ходу и Россия способна производить больше, чем нужно для проведения операций на передовой. «А Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться — это переговоры о капитуляции Украины», — констатировал он.

Он заключил, что при таком раскладе сил, переговоры с Россией будут идти только на условиях Кремля. «Украина откажется не только от вступления в НАТО в будущем, но и от определенных городов, таких как Одесса и Харьков», — резюмировал эксперт.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Украина проиграет в конфликте с Россией, и это кулуарно уже признают на Западе. По его словам, западные политики публично поддерживают Украину, но в частном порядке говорят, что все иначе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Какой искренний человек!» Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

      Блогер обманула россиян на миллионы и попала под следствие

      Йемен атаковал американский эсминец в Красном море

      Звезда МЮ спрогнозировал сроки отстранения России от еврокубков

      Ирина Шейк снялась в откровенной позе

      Раскрыты данные об ударивших ножом в шею подростка в Иркутске

      В США рассказали о единственном исходе переговоров Украины и России

      Йеменские хуситы атаковали британское судно в Красном море

      Собчак снялась без бюстгальтера и подверглась критике в сети

      Эстонцев предостерегли о риске застрять в России в случае закрытия границы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости