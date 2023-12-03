В США рассказали о единственном исходе переговоров Украины и России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: переговоры по Украине закончатся капитуляцией Киева

Единственный исход переговоров России и Украины — это капитуляция Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

Экс-аналитик заявил, что сейчас для России самое удачное время для проведения переговоров, потому что российская армия не проигрывает на поле боя и не несет катастрофических потерь. Он отметил, что российская экономика работает на полном ходу и Россия способна производить больше, чем нужно для проведения операций на передовой. «А Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться — это переговоры о капитуляции Украины», — констатировал он.

Он заключил, что при таком раскладе сил, переговоры с Россией будут идти только на условиях Кремля. «Украина откажется не только от вступления в НАТО в будущем, но и от определенных городов, таких как Одесса и Харьков», — резюмировал эксперт.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Украина проиграет в конфликте с Россией, и это кулуарно уже признают на Западе. По его словам, западные политики публично поддерживают Украину, но в частном порядке говорят, что все иначе.

