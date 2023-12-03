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16:30, 3 декабря 2023Бывший СССР

Зеленскому предрекли «огромный удар» из-за конфликта с Залужным

Фесенко: отстранение Залужного обернется для Зеленского «огромным ударом»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отстранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного обернется для президента страны Владимира Зеленского «огромным ударом», предрек руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Его заявление передает NBC News.

«Отстранение Залужного обернется для Зеленского огромным ударом. Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут ослабить позиции самого Зеленского», — сказал эксперт.

Политолог допустил, что отставка Залужного может привести к весьма неоднозначным последствиям. Фесенко уверен, что реалистичные заявления главкома ВСУ о перспективах конфликта на Западе восприняли слишком резко, тогда как украинцам это помогло избавиться от завышенных ожиданий.

Ранее руководитель «Пенты» заявил, что Зеленский не подписывает закон о расширении призыва, который одобрили кабмин и Верховная Рада, так как опасается социальных последствий.

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      Иван Потапов
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